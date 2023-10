Angleterre EN DIRECT : coupe du monde de rugby 2023, petite finale

16e : Boffelli se rate sur un coup de pied en essayant d'envoyer son coéquipier à l'essai. Mais on revient à une pénalité, et les Pumas prennent la mêlée. 13e : Farrell enfonce le clou sur une nouvelle pénalité et porte le score à 0-13. Les Pumas n'existent pas pour le moment.8e : ESSAI DE L'ANGLETERRE ! La pression du XV de la Rose depuis plusieurs minutes fait mouche.

L'Argentine et l'Angleterre s'affrontent vendredi soir dans la "petite finale", le match pour la troisième place de la Coupe du monde de rugby 2023. Les Pumas s'étaient inclinés nettement contre la Nouvelle-Zélande en demie (6-44) alors que le XV de la Rose a laissé échapper la qualification d'un rien contre l'Afrique du Sud (15-16).

