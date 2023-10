Angers maintient le cap en Ligue Magnus

Le Canadien Nick Ross a été décisif dans la victoire d'Angers dans l'Aren'Ice de Cergy (3-1), ce vendredi, en inscrivant un doublé qui permet aux Ducs de prolonger leur bail en tête de la Ligue Magnus.Ross avait d'abord ouvert le score au milieu du 1er tiers-temps avant que Gueurif n'égalise en fin de période pour le plus grand plaisir des 2 600 spectateurs présents.

Les positions se sont consolidées en tête du Championnat ce mardi, Rouen le dauphin s'imposant très nettement sur la glace de la lanterne rouge Anglet (2-7), Chamonix surfant sur son excellent début de saison en allant chercher un succès difficile à Nice grâce à un but de Jérémy Penz à moins de 3 minutes de la fin (1-2), et Grenoble allant gagné dans les Hautes Alpes, à Gap (3-6), malgré un doublé de Julien Correia.

