Angers. Le rappeur Tsew the kid en concert samedi 28 octobre au Chabada

Tsew the kid revient pour un nouvel album, faisant après son EP « Ayna » sorti en 2021. Cumulant maintenant 1,5 million de fans, le jeune rappeur de 26 ans se démarque du rap notamment grâce à un set avec des compositions enregistrées sur de vrais instruments. Ses mélodies nuancées, ses riffs de guitare percutants et son piano sont des éléments essentiels accompagnant sa plume.

Tsew a grandi. Il parle toujours d’amour mais a élargi ses possibles. Il s’inspire des thèmes de l’espoir et du renouveau pour composer ses textes, reflétant sa réflexion sur le monde qui l’entoure. Son nouvel album « Fou Malade », avec des mélodies travaillées mêlant pop et rock, promet une expérience de concert enflammée.6e édition de Wi-Filles Autumn Camp

Wi-Filles c’est le programme qui fait découvrir les métiers du numérique et de la Tech aux filles pendant les vacances de la Toussaint ...Dans la nuit du 21 au 22 octobre dernier, un homme de 29 ans a voulu intimider son ancienne compagne, arme à la main, à Châteauneuf-sur-Sarthe, commune déléguée des Hauts d’Anjou (Maine-et-Loire). Il comparaissait, ce mercredi 25 octobre, au tribunal correctionnel d’Angers. headtopics.com

Lire la suite:

OuestFrance »

Maison départementale des solidarités incendiée à Angers : un site temporaire d’accueil va ouvrirLa Maison départementale des solidarités du quartier Monplaisir avait été incendiée pendant les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Nahel. Un site temporaire prendra provisoirement le relais. Lire la suite ⮕

Pourquoi ces collégiens d’Angers vont-ils donner un concert à la tour Eiffel ?Pour le centenaire de la disparition de Gustave Eiffel, Célia et Metkale, élèves au collège Montaigne à Angers (Maine-et-Loire), préparent, avec 44 autres adolescents de France, le concert qui sera donné au troisième étage du monument à Paris le 7 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Coups de feu près d’Angers : un homme soupçonné d’être le tireur a été interpelléMardi 17 octobre, l’occupant d’une voiture avait tiré à deux reprises en direction d’un second véhicule, dans le centre-ville de Beaucouzé. Trois suspects avaient été interpellés dans la foulée mais celui soupçonné d’avoir fait feu était toujours recherché. Il a été arrêté dans la soirée du mercredi 25 octobre. Lire la suite ⮕

Une personne heurtée par un train entre Le Mans et Angers : le trafic des TER interrompuUne personne a été heurtée par un train entre Le Mans et Angers, en milieu de journée ce jeudi 26 octobre 2023. Le trafic des TER est momentanément interrompu sur cet axe. Lire la suite ⮕

Une personne heurtée par un train près d’Angers : le trafic interrompu entre Angers et Le MansUne collision entre une personne et un train s’est produite ce jeudi 26 octobre dans le secteur de Briollay (Maine-et-Loire). Le trafic ferroviaire a dû être interrompu entre Angers et Le Mans. Lire la suite ⮕

Le concert de Soprano à Trélazé près d'Angers en audiodescription : une première françaiseLe rappeur Soprano se produira le samedi 28 octobre 2023 à l'Arena Loire de Trélazé près d'Angers. Pour la première fois en France, tout son concert sera audio décrit pour les spectateurs malvoyants et non voyants. Une description... Lire la suite ⮕