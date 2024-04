Ancien maire d'Aubin convoqué au tribunal pour diffamation envers un député

Après sa défaite lors des dernières élections municipales d’Aubin, rejouée fin janvier dans un contexte particulièrement houleux, l’ancien maire Michel Baert a rendez-vous au tribunal de Rodez cet après-midi. Il devra répondre de « diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique ». En l’occurrence, le député de la deuxième circonscription, Laurent Alexandre. L’affaire, dont nous nous étions fait l’écho, remonte à début janvier.

Michel Baert, alors maire sortant et candidat à sa succession, avait remis en cause les vœux du parlementaire, ancien édile de la commune. Ces derniers se tenaient le 19 janvier, moins de 10 jours avant le premier tour de l’élection municipale. Michel Baert avait alors dénoncé « une manœuvre grossière » du député, soutien déclaré de la liste portée par Christine Teulier et gagnante des élection

