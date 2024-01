Anatomie d'une chute : un succès triomphal

Rien n'arrête Anatomie d'une chute... à part Le règne animal ? Depuis qu'il a reçu la Palme d'or au Festival de Cannes, en mai 2023, le formidable film de Justine Triet vole de triomphe en triomphe.

Nommé cinq fois aux Oscars Avec plus de 1,3 million de spectateurs en France et près de 1,6 million à l'étranger, il constitue déjà un succès populaire assez exceptionnel pour un drame de 2 h 32 retraçant le procès d'une femme indéchiffrable (la géniale Sandra Hüller) accusée d'avoir tué son mari avec, pour seuls témoins, le garçon malvoyant du couple et leur chien. Ensuite, soutenu par une presse dithyrambique, le film a été récompensé dans toutes les compétitions où il était présent : Festival du film de Sydney, British Independent Film Awards, Brussels International Film Festival, Gotham Independent Film Awards, National Board of Review Awards, New York Film Critics Circle 2023, Prix du cinéma européen (cinq prix !), Critic's Choice Awards, Golden Globes et Lumières (trois prix





Anatomie d'une chute : un favori des Oscars 2024Le film Anatomie d'une chute, qui avait été écarté de la sélection pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, est en train de devenir l'un des favoris des Oscars 2024. Il pourrait décrocher plusieurs nominations aux Oscars dans les catégories du meilleur film, meilleur scénario original et meilleure actrice.

