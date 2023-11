ANALYSE. La justice internationale saisie au Moyen-Orient

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RFI: L'impact du conflit au Moyen-Orient sur le prix des matières premièresLa Banque mondiale promet que l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le prix des matières premières sera limité. Cependant, une escalade du conflit entre Israël et le Hamas pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l'approvisionnement mondial en matières premières, notamment en pétrole.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

FRANCEINTER: Proche et Moyen-Orient : toute l'actualité et les podcasts à écouterToute l'actualité Proche et Moyen-Orient sur Radio France. Podcasts à écouter gratuitement en ligne et depuis l'application, avec les dernières actualités et débats.

La source: franceinter | Lire la suite ⮕

LIBE: Quand l’administration Biden se félicitait début octobre d’un Moyen-Orient «calme» comme jamaisLa naïveté, voire l’aveuglement avec lequel les Etats-Unis ont délaissé la région semble peser encore sur une réponse au réembrasement en cours du conflit, qui peine à lui projeter une issue à la mesure de son «optimisme» revendiqué.

La source: libe | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Moyen-Orient : «Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, à la main sur la boite de Pandore et personne ne sait s'il l'ouvrira»Chaque matin, Vincent Hervouët nous livre son regard sur l'actualité internationale. Ce mercredi, il revient sur la possible ouverture d'un deuxième front pour Israël, à la frontière libanaise.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Aveyron : Un atelier rap comme « moyen d’expression » pour les jeunesToute la semaine, deux artistes aveyronnais organisent un atelier rap à destination des jeunes de la communauté des gens du voyage.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Le Journal Moyen 1ère édition : À 83 ans, une star de cinéma fait son retourLe journal moyen de l'actu, de la culture et des médias.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕