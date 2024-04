Amir Murillo de retour avec l'OM

Amir Murillo est de retour avec le groupe de l'OM. Opéré d’une pubalgie il y a un mois et demi, le Panaméen est très en avance sur son programme de récupération , ce qui pourrait être une bonne nouvelle en vue du quart de finale aller de Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne jeudi prochain. Sa présence à Lille n'est pas encore garantie Pour rappel, Ulisses Garcia n’est pas qualifié pour cette échéance européenne et Jonathan Clauss devrait être encore blessé à ce moment-là.

La présence de Murillo à Lille ce vendredi n’est pas garantie tout de même, loin de là, le latéral n’ayant repris l’entraînement collectif que ce mercredi. Samuel Gigot, Leonardo Baleri et Ulisses Garcia sont eux présents à l'entraînement de l'OM ce jeudi. Sorti sur blessure lors du Classique dimanche dernier, Chancel Mbemba est encore convalescent mais il y a une nette amélioration comme précisé ce mercredi. Il pourrait être préservé ce vendredi, à confirme

Amir Murillo OM Opération Pubalgie Récupération Ligue Europa Benfica Lisbonne Lille

