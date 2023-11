Amiante: 11 ex-salariés de la RTM attaque l'Etat en justice

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninFootball: le collectif Rouge direct affirme qu'il est "urgent" de commencer à sanctionner l'homophobie dans les stades

LAMARSWEB: L’exposition à l’amiante des salariés de la RTM en procèsOnze anciens salariés de la RTM attaquent l’État pour son défaut de contrôle de l’amiante avant son interdiction. Une audience a lieu au tribunal administratif ce jeudi matin.

BFMTV: Eure: le chantier du pont des Andelys retardé après la découverte d'amianteVIDÉO - Une opération de désamiantage est prévue à partir du 6 novembre au niveau du pont des Andelys. La fin des travaux de l'ouvrage est alors prolongée de quatre mois.

CNEWS: Inquiétudes sur l'état de santé de Matthew PerryLe site américain TMZ révèle des découvertes inquiétantes de la police concernant l'état de santé de l'acteur Matthew Perry. Retrouvé inanimé dans son jacuzzi, aucune overdose n'a été constatée mais des médicaments délivrables sur ordonnance ont été découverts. Une analyse toxicologique est en cours pour déterminer la cause du décès.

OUESTFRANCE: Le jeune homme tombé d’un balcon à Nantes est toujours dans un état critiqueDeux jours après le drame, la victime est toujours plongée dans le coma. Lors d’une soirée festive, dans la nuit de vendredi à samedi, ce jeune Herblinois de 25 ans est tombé sur la tête depuis un balcon situé au premier étage d’un immeuble du centre piétonnier, à Nantes.

BFMTV: Polluants éternels: le maire de Pierre-Bénite se dit 'maintenant bien épaulé par l'État'VIDÉO - Jérôme Moroge, maire LR de Pierre-Bénite, estime que les mentalités commencent à évoluer sur les polluants éternels.

LADEPECHE31: Un artisan des Hautes-Pyrénées dans un état grave après avoir chuté d'un toitUn artisan a chuté d'un toit ce 31 octobre à Larreule dans les Hautes-Pyrénées. Grièvement blessé, l'homme est actuellement pris en charge par une équipe médicale du Samu 31 qui procède à son évacuation vers l'hôpital Purpan de Toulouse par hélicoptère.

