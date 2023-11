Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports: 'Il n'y a pas de sport possible quand il y a des chants' discriminatoires

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Loi immigration: "Autant on doit expulser les étrangers délinquants, autant on doit intégrer l'étranger qui travaille" assure Gérald DarmaninGérald Darmanin: "Bien sûr que les personnes les plus dangereuses pour les professeurs et les élèves doivent être sorties du système scolaire"

Incidents OM-OL: la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera réagit au report du matchJournée noire pour le football français. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera s'est montrée particulièrement agacée au moment de revenir sur les tristes incidents en marge de l'annulation du match entre l'OM et Lyon. Lire la suite ⮕

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra veut responsabiliser les clubs et les supportersInvitée de France 2 ce lundi, au lendemain de l'attaque du car de l'équipe lyonnaise, qui a provoqué le report d'OM-OL, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra estime qu'il faut « une réponse globale et sans concession, dans laquelle la LFP prend toute sa part ». Lire la suite ⮕

Amélie Oudéa-Castéra: 'On ne va quand même pas laisser le sport être détruit par ces séries d'agissements'VIDÉO - Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, était l'invité du Live Toussaint ce lundi. Lire la suite ⮕

Incidents Marseille-Lyon : les réactions de Gérald Darmanin, Gianni Infantino et Amélie Oudéa-CastéraGérald Darmanin a jugé lundi que les incidents qui ont conduit à l’annulation du match OM/OL à Marseille dimanche soir étaient « inacceptables », ajoutant qu’ils avaient donné lieu à « neuf interpellations » Lire la suite ⮕

Incidents OM-OL : Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castera évoquent une «responsabilité des clubs»Le ministre de l’Intérieur et la ministre des Sports ont chacun affirmé que les clubs devaient assumer leur responsabilité quant au comportement de leurs supporters, au lendemain de l’attaque de bus lyonnais à Marseille. Lire la suite ⮕

Bus de l'OL caillassé : Amélie Oudéa-Castera dénonce 'des images révoltantes'Dimanche 29 octobre, 'l'Olympico' a été annulé après que le bus lyonnais a été pris pour cible en marge de son arrivée au Vélodrome. Sur RTL, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera dénonce des 'actes qui sont la négation même des valeurs du football'. Lire la suite ⮕