Amel Moujane et son amour pour l'école publique

Amel Moujane a des principes. Et, même si elle a cette fâcheuse impression de se battre contre des vents contraires, cette mère de famille s'y agrippe. « Pour moi, l' école publique , républicaine, c'est notre trésor le plus précieux », répète-t-elle. A Neuville-sur-Ain, non loin de Bourg-en-Bresse, elle voit ces parents qui cherchent des portes de sortie pour leurs enfants. Prenant la direction d'établissements publics réputés, garnis uniquement de bons élèves de bonne famille, ou bien du privé.

« Le plus bel outil pour construire une certaine cohésion sociale, il est là, c'est notre école, poursuit-elle, telle une aguerrie VRP de l'Education nationale. Mais certains, en quittant le navire, rétablissent des barrières. Dans ces conditions, comment espérer que le vivre-ensemble soit autre chose que des paroles en l'air ? »Elle a le verbe haut. Et son amour de l'école publique se conjugue à cette colère vis- à-vis de « ceux qui quittent le navire

