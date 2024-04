AMD : une part de marché en croissance dans le secteur des semi-conducteurs

La part de marché d'AMD continue d'attirer l'attention des analystes de Wall Street, qui se penchent sur ses performances et prévoient sa trajectoire dans le secteur extrêmement concurrentiel des semi-conducteurs. Connue pour ses processeurs et ses processeurs graphiques, AMD est en concurrence dans différents segments, notamment les centres de données, les clients, les jeux et les systèmes embarqués, chacun ayant sa propre dynamique de marché.

La part de marché des processeurs graphiques discrets d'AMD est passée à 10,9 % d'une année sur l'autre, en grande partie grâce aux gains réalisés sur les ordinateurs de bureau. La part de marché des processeurs pour serveurs a également augmenté, atteignant 25 % au milieu de l'année 23, contre environ 10 % en 2020, grâce aux performances solides de ses processeurs pour serveurs EPYC Gen 4 et de ses produits AI Instinct. Ces produits devraient favoriser une nouvelle expansion à l'avenir

