Ambleteuse : la mairie interdit la circulation sur la digue et l’accès aux descentes à bateaux

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEHUFFPOST: Guillaume Meurice sur France Inter : indignations après sa chronique sur Netanyahou « sorte de nazi sans prépuce »L’humoriste a déclenché un véritable tollé après une chronique dans « Grand Dimanche Soir » comparant le Premier ministre israélien à « une sorte de nazi, mais sans prépuce ».

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: « Netanyahou, sorte de nazi sans prépuce », indignation après une chronique de Guillaume Meurice sur France InterL’humoriste a déclenché l’indignation générale après avoir comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à une « sorte de nazi sans prépuce » dans une chronique sur France Inter.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Sur France Inter, Guillaume Meurice compare Benyamin Netanyahou à « une sorte de nazi, sans prépuce »La chronique de l’humoriste Guillaume Meurice sur France Inter a provoqué un tollé général.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

LEHUFFPOST: Guillaume Meurice sur France Inter : Adèle Van Reeth partage « le malaise » après ses mots sur NetanyahuLa directrice de Radio France se désolidarise des propos tenus dans une chronique par l’humoriste sur Benyamin Netanyahu, comparé à « une sorte de nazi sans prépuce ».

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Guillaume Meurice accusé d'antisémitisme après une chronique sur France Inter, l'Arcom saisieL'Autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique (Arcom) 'est saisie à la suite d'une chronique de Guillaume Meurice diffusée sur France Inter' dimanche dans l'émission de Charline Vanhoenacker et 'instruira cette séquence', a-t-elle annoncé mardi sur X (ex-Twitter).

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LEPOINT: « Netanyahou, un nazi sans prépuce » : la directrice de France Inter se désolidarise de Guillaume MeuriceLa directrice de France Inter, Adèle Van Reeth, a réagi aux propos du chroniqueur Guillaume Meurice sur son antenne.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕