Amazon utilise l'IA générative pour améliorer la publicité en ligne

, Amazon ne se prive pas d'utiliser leurs données pour améliorer le ciblage publicitaire et stimuler les ventes pendant la saison hivernale. Voyons comment Amazon explore l'IA générative pour toujours plus se positionner comme l'acteur numéro 1 de la vente en ligne.

Amazon a annoncé, ces derniers jours, utiliser l'IA générative pour créer des images de produits plus attrayantes, que les annonceurs peuvent ensuite réutiliser. La technologie génère des images d'arrière-plan en fonction des caractéristiques du produit, une innovation qui pourrait révolutionner la publicité en ligne.

L'atout majeur de l'IA générative réside, du point de vue d'Amazon, dans sa capacité à créer des publicités personnalisées en fonction de chaque utilisateur, renforçant un peu plus la personnalisation et le lien entre le client et la plateforme. La création de publicités distinctes coûte généralement très cher aux annonceurs. headtopics.com

Les analystes estiment que l'outil publicitaire génératif d'Amazon sera bénéfique pour attirer et fidéliser un segment de vendeurs tiers et de marques faisant de la publicité sur Amazon. Les avantages potentiels sont d'ailleurs déjà illustrés par d'autres entreprises qui utilisent des outils d'imagerie générative d'IA, qui affirment avoir enregistré une hausse significative des ventes et de leur taux de clics.

Mais si cette stratégie devrait profiter à Amazon et aux annonceurs, l'IA de la firme américaine pourrait menacer les petites agences de publicité et les indépendants qui bossent au quotidien dans la conception graphique. headtopics.com

