Amazon poursuit sa semaine de Black Friday avec de nouvelles offres

Amazon poursuit sa semaine de Black Friday avec une nouvelle salve d’offres folles pour ce samedi. Découvrez ci-dessous notre sélection des deals encore en cours de samedi. Cette Black Friday Week est unique, aussi bien sur Amazon que chez tous les autres cyber-marchands actifs en France. La qualité des offres pour cette édition 2023 est inédite et le public a répond présent.

Malheureusement, il y a eu beaucoup de ruptures dans les derniers jours et il faut savoir vers quoi s’orienter pour ne pas perdre de temps. On vous aide avec le guide à jour ci-dessous.Le Black Friday et Amazon ont une histoire commune. C’est seulement en 2010 que cette opération est arrivée en France, alors que cela faisait plus de 50 ans qu’elle existait aux Etats-Unis. C’est même Amazon qui l’a apporté dans l’Hexagone, alors qu’il se positionnait déjà comme le leader du commerce en ligne chez nous. Depuis, le Black Friday est devenu un événement national (et international) avec des offres aussi dans les boutiques physiques. Mais il serait réducteur de limiter le Black Friday à Amazo





