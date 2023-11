Amazon déploie son offre Luna en France

Le cloud gaming s'enrichit d'un nouvel acteur en France. Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada, Amazon déploie son offre Luna dans l'Hexagone à compter de ce mercredi 15 novembre. La suite de la percée du géant américain dans l'univers vidéoludique après la production et distribution de jeu (New World, Lost Ark, Blue Protocol) et la création de studios. Le tout en attendant le prochain jeu autour du Seigneur des Anneaux et le prochain Tomb Raider.

Annoncé fin 2020, le service n'a été lancé qu'en mars 2022 aux Etats-Unis et au printemps dans les autres pays. Amazon Luna se présente sous la forme d'un catalogue de jeux accessibles depuis un téléviseur, un ordinateur, un smartphone, une tablette ou tout autre appareil compatible. Il suffit d'accéder au service via Prime Gaming (inclus dans l'abonnement Amazon Prime) et de lancer le jeu de son choix. Aucun téléchargement n'est nécessaire. Mais il faut utiliser une manette compatible avec le service, notamment celle vendue par Amazon

:

LATRİBUNE: La France met en place une filière de recyclage de batteries électriques pour garantir sa souverainetéLe groupe français Orano en collaboration avec le CEA Liten et un consortium d'industriels français et européens met en place une filière de recyclage de batteries électriques Li-on pour garantir la souveraineté nationale dans ce domaine.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LACROİX: Création des services express régionaux métropolitains (Serm) en FranceUne loi pour mettre les « RER métropolitains » sur les rails ➡️ Les députés devraient voter ce mercredi une proposition de loi, validée en commission mixte paritaire, pour permettre l’essor de services de transport express dans au moins dix métropoles.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LACROİX: La lutte contre la pauvreté en France.caritasfrance⁩ publie son rapport annuel sur la pauvreté. Si les familles monoparentales sont particulièrement représentées parmi ses bénéficiaires, les femmes de plus de 55 ans sont aussi de plus en plus nombreuses à avoir besoin d’aide.LaCroix⁩

La source: LaCroix | Lire la suite »

LESECHOS: Le chômage continue de regagner du terrain en FranceLe taux de chômage a augmenté de 0,2 point cet été dans l'Hexagone, à 7,4 % de la population active, a indiqué ce mercredi l'Insee. C'est la deuxième hausse trimestrielle de suite. L'emploi pâtit du ralentissement de l'activité économique.

La source: LesEchos | Lire la suite »

LATRİBUNE: L'inflation en France enregistre un net repli en octobreLa hausse générale des prix en France a chuté à +4% sur un an en octobre, contre +4,9% en septembre, selon les chiffres définitifs publiés par l'Insee. Cette baisse est principalement due à un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LATRİBUNE: La crise du logement en France continueLes réservations de logements neufs par des particuliers auprès des promoteurs immobiliers ont chuté de 39,7% au troisième trimestre 2023, selon les statistiques provisoires du ministère de la Transition écologique.

La source: LaTribune | Lire la suite »