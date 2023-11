Alzheimer : à Nantes, des essais thérapeutiques porteurs d’espoir pour ralentir la maladie

« On est sur des très petits chiffres au niveau international. Seuls cinq patients ont ainsi participé à cette étude à Nantes. Deux patients sont sortis de l’étude. Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’un médicament qui ne guérit pas, mais qui ralentit l’évolution de la maladie. Il reste donc trois patients sous Lecanemab à Nantes. Eux, leur état de santé a peu évolué.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Halloween dans le Gard : le Préfet annonce plusieurs interdictions pendant plusieurs joursÀ quelques heures des festivités prévues pour Halloween, le Préfet du Gard Jérôme Bonet a pris un arrêté pour éviter des troubles à l'ordre public jusqu'au jeudi 2 novembre à 8h.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: À Nantes, les Utopiales ouvrent de nouveaux horizons avec la science-fictionLe festival international de science-fiction, du mercredi 1er au dimanche 5 novembre, à la cité des congrès de Nantes, offre une infinité de parcours aux visiteurs. Quelques suggestions pour composer son menu à la carte.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: La France renforce ses relations avec l'Asie centrale, en particulier avec l'OuzbékistanLa France accorde une attention particulière à l'Asie centrale, en raison de sa position géopolitique, de ses ressources énergétiques et de son potentiel économique. L'Ouzbékistan est considéré comme un État important et influent dans la région.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Le bruit d'un avion de chasse inquiète les habitants de NantesLe bruit puissant d'un avion de chasse survolant le centre-ville de Nantes à basse altitude a inquiété les habitants. Certains se demandent si un Rafale a le droit de survoler la ville avec son train d'atterrissage sorti. L'avion a finalement atterri à l'aéroport Nantes Atlantique.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Violences sur policiers à Nantes : quatre hommes déférés au parquetQuatre hommes ont été interpellés à Nantes après avoir jeté des objets sur la voiture de policiers lors d'une poursuite. Ils sont poursuivis pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique avec arme en réunion.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: À Nantes, un « violent coup » contre des crachats : deux policiers condamnés pour violencesLe tribunal a condamné, lundi 30 octobre, deux fonctionnaires de police pour des violences en réunion, infligées à un mineur de 17 ans, en garde à vue, au sein du commissariat de Nantes, le 8 août 2020.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕