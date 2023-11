Alstom en difficulté à la Bourse de Paris

Alstom est à la peine, à la Bourse de Paris. En l’espace de trois mois, le cours de l’action du géant franco-canadien du ferroviaire a fondu de moitié. Et il a même été divisé par trois en l’espace de trois ans ! En cause, le choc de comptes trimestriels (publiés début octobre) ressortis bien plus mauvais que prévu (avec à la clé un avertissement sur la génération de trésorerie, qui sera bien plus faible qu’attendu).

Des comptes pour le moins très décevants, qui ont accru le risque d’une augmentation de capital massive, afin de maintenir Alstom dans la catégorie “investissement” des agences de notation (c’est-à-dire maintenir une bonne capacité de remboursement de la dette et conserver une situation financière acceptable

:

