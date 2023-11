Alstom annonce un plan de réduction de coûts et la suppression de 1.500 emplois

Alstom cherche à redresser la barre. Après avoir révélé le 5 octobre qu'il consommait du cash de manière excessive -une annonce qui avait provoqué la chute de 37,58% du cours de Bourse ce jour-là-, deuxième constructeur ferroviaire mondial a annoncé ce mercredi 15 novembre un plan de réduction de coûts avec la suppression de 1.500 emplois dans le monde (soit 10% des fonctions commerciales et administratives).

L'industriel a aussi indiqué qu'il étudiait plusieurs pistes pour se désendetter, dont une augmentation de capital et des cessions d'actifs qui pourraient rapporter entre 500 millions et un milliard d'euros. Le groupe ferroviaire se donne pour objectif une réduction de sa dette de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025. En conséquence, le cours de son action d'Alstom plongeait de plus 11% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Plus précisément, il chutait de 8,82% à 12,92 euros vers 09h2

:

LADEPECHEDUMİDİ: Rassemblement contre l'antisémitisme : 500 personnes réunies à Tarbes pour « ensemble, montrer leur appartenanParallèlement à la marche contre l’antisémitisme qui se déroulait au même moment à Paris, plus de 500 personnes se sont réunies ce dimanche devant la préfecture de Tarbes pour dire leur rejet devant la recrudescence des actes antisémites en France.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

LAPROVENCE: Cuges-les-Pins : mauvaise année pour les cultures de safranIci comme à travers toute la Provence, la petite fleur est au plus mal. Pourtant bien résistant, le safran souffre de la sécheresse et les récoltes sont en baisse.

La source: laprovence | Lire la suite »

LAPROVENCE: Sans-papiers : 3 500 médecins promettent de 'continuer de soigner gratuitement' si l'AME est suppriméeCe texte a été initié par deux psychiatres chefs de service dans les hôpitaux Henri Mondor de Créteil et le CHI de Créteil, les Pr Antoine Pelissolo et Jean-Marc Baleyte.

La source: laprovence | Lire la suite »

ACTUFR: Aurillac : environ 500 personnes au rassemblement contre 'l'antisémitisme'Un rassemblement contre 'l'antisémitisme et le racisme' a eu lieu ce dimanche 12 novembre 2023 à Aurillac, devant la préfecture.

La source: actufr | Lire la suite »

FRANDROİD: Test Dell Alienware AW2523HF : un écran gaming 500 Hz oui, mais pourquoi ?Alienware est le premier constructeur à sortir un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 500 Hz. Le chiffre est haut, mais en vaut-il le coup d'œil ? Voici notre avis sur le sujet après l'avoir testé plusieurs jours.

La source: Frandroid | Lire la suite »

RTLFRANCE: Arnaque : il aurait empoché 500.000 euros en se faisant passer pour un conseiller de Dimitri PayetPODCAST - Un homme originaire de Toulouse a été arrêté pour avoir fait main basse sur 500.000 euros. Ce dernier serait arrivé à convaincre des particuliers de lui verser des fonds dans le cadre d'investissements immobiliers soi-disant lucratifs sur l'île Maurice.

La source: RTLFrance | Lire la suite »