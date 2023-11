Alpes du Sud: les pneus hiver obligatoires dès le 1er novembre

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Météo Alpes du Sud: éclaircies et nuages ce vendrediCe vendredi, le temps sera variable dans les Alpes du Sud avec des éclaircies et des nuages. Les températures atteindront jusqu'à 16°C à Gap et 18°C à Digne-les-Bains. Lire la suite ⮕

Météo Alpes du Sud: journée pluvieuse avec des risques d'oragesVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du lundi 30 octobre 2023 sur BFM DICI. Lire la suite ⮕

Gaz, retraites, pneus d'hiver : ce qui va changer le 1er novembreEn novembre, la retraite augmente pour compenser l'inflation. Lire la suite ⮕

Région Sud, Terre de Jeux : la Coupe du Monde du Rugby AmateurVIDÉO - Retrouvez tous les 4ème jeudis du mois, vos épisodes de 'Région Sud, Terre de Jeux' votre rendez-vous mensuel dédié à la préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et aux JO 2024 sur vos chaines du Sud. L'épisode 9 est consacré à la Coupe du Monde du Rugby Amateur en Région Sud. Région Sud,... Lire la suite ⮕

Les Alpes françaises candidatent pour les JO d'hiver 2030Les régions Aura et Paca portent la candidature des Alpes françaises pour les JO d'hiver 2030. La décision sera prise en 2024. Lire la suite ⮕