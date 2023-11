Allemagne : un échaufaudage s’effondre sur un chantier, au moins 5 morts et plusieurs disparus

Cinq ouvriers sont morts après l’effondrement d’un échafaudage sur un important chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l’Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues, a indiqué lundi un porte-parole des pompiers. Un chantier énorme Les causes de l’accident sont encore inconnues, a-t-il ajouté.

L’accident s’est produit dans la Hafencity, un énorme chantier de réaménagement d’une ancienne partie du port de Hambourg. 700 ouvriers évacués Selon le quotidien populaire Bild, l’échafaudage s’est écroulé au Westfield Hamburg-Überseequartier, un nouveau complexe commercial, résidentiel et de loisir qui doit aussi inclure un nouveau terminal pour bateaux de croisière.

