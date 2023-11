Allemagne : cinq ouvriers tués et plusieurs disparus dans un accident de chantier à Hambourg

Lundi, un échafaudage s’est effondré sur un grand chantier à Hambourg, ensevelissant plusieurs personnes. Au moins 5 personnes sont mortes et plusieurs sont portées disparues.

Les causes de l’accident sont encore inconnues. « Plusieurs personnes se trouvent ensevelies sous l’échafaudage et sont considérées comme disparues », a précisé le porte-parole des pompiers.. Un échafaudage dans un puits de construction s’est effondré sur plusieurs étages, ensevelissant plusieurs ouvriers. 700 ouvriers du bâtiment ont été évacués. Le grand chantier a été entièrement dégagé.

HafenCity est une ancienne zone portuaire sur l’Elbe qui est en train d’être réaménagée avec des immeubles de bureaux et d’habitation, des hôtels et des magasins. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète. headtopics.com

Allemagne: cinq ouvriers meurent dans un accident de chantierCinq ouvriers sont morts après l’effondrement d’un échafaudage sur un important chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l’Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues, a indiqué lundi un porte-parole des pompiers. Lire la suite ⮕

Incidents OM-OL : neuf interpellations et cinq policiers blessés selon Gérald DarmaninAprès les incidents qui ont conduit à l'annulation dimanche 29 octobre de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin renvoie la responsabilité aux clubs... Lire la suite ⮕

Rugby: Savea meilleur joueur, cinq Bleus dans l'équipe-typeLe Néo-Zélandais Ardie Savea a été désigné joueur mondial de l'année 2023 lors de la cérémonie des World Rugby Awards, organisée dimanche à Paris au lendemain de la finale de la Coupe du monde remportée par l'Afrique du Sud contre les All Blacks (12-11). Lire la suite ⮕

Nantes s'impose face à Terville en cinq manchesNantes a remporté une victoire difficile face à Terville en cinq manches, mettant fin à l'invincibilité des Neptunes dans le championnat. Lire la suite ⮕

Béarn : des comédiens amateurs retracent la vie de Pétronille de Bigorre, la comtesse aux cinq marisDes comédiens amateurs réalisent un film médiéval sur la vie de Pétronille de Bigorre, une comtesse qui a été mariée cinq fois et a légué ses terres aux Templiers à sa mort. Le film, réalisé par Hugo Cieutat, étudiant au conservatoire du cinéma, mettra en scène jusqu'à cent personnages et sera d'une durée d'1h15. Lire la suite ⮕

Soirée derby et Halloween à Marseille avec la présence de cinq présidentsVendredi soir, lors du match entre Marseille et Briançon, c'était soirée derby et Halloween au POMGE. En loges, cinq présidents étaient présents, dont Pablo Longoria et Renaud Muselier. Cette rencontre était également liée à la candidature des Alpes françaises pour les Jeux olympiques d'hiver 2030. Lire la suite ⮕