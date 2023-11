Allemagne : cinq ouvriers trouvent la mort dans un accident de chantier

Cinq ouvriers sont morts après l'effondrement d'un échafaudage sur un important chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l'Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues, a indiqué lundi 30 octobre un porte-parole des pompiers. Les causes de l'accident sont encore inconnues, a-t-il ajouté.

L'accident s'est produit dans la Hafencity, un énorme chantier de réaménagement d'une ancienne partie du port de Hambourg. Selon le quotidien populaire Bild, l'échafaudage s'est écroulé au Westfield Hamburg-Überseequartier, un nouveau complexe commercial, résidentiel et de loisir qui doit aussi inclure un nouveau terminal pour bateaux de croisière.

