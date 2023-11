Allemagne: cinq ouvriers meurent dans un accident de chantier

Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits. Que la légitimité internationale d’Israël s’accompagne de la négation des droits des Palestiniens n’a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres.

Nantes s'impose face à Terville en cinq manchesNantes a remporté une victoire difficile face à Terville en cinq manches, mettant fin à l'invincibilité des Neptunes dans le championnat. Lire la suite ⮕

Béarn : des comédiens amateurs retracent la vie de Pétronille de Bigorre, la comtesse aux cinq marisDes comédiens amateurs réalisent un film médiéval sur la vie de Pétronille de Bigorre, une comtesse qui a été mariée cinq fois et a légué ses terres aux Templiers à sa mort. Le film, réalisé par Hugo Cieutat, étudiant au conservatoire du cinéma, mettra en scène jusqu'à cent personnages et sera d'une durée d'1h15. Lire la suite ⮕

Soirée derby et Halloween à Marseille avec la présence de cinq présidentsVendredi soir, lors du match entre Marseille et Briançon, c'était soirée derby et Halloween au POMGE. En loges, cinq présidents étaient présents, dont Pablo Longoria et Renaud Muselier. Cette rencontre était également liée à la candidature des Alpes françaises pour les Jeux olympiques d'hiver 2030. Lire la suite ⮕

Cinq maxi-trimarans prennent le départ vers la MartiniqueCinq maxi-trimarans ont commencé leur voyage vers la Martinique sous un ciel nuageux, tandis que les autres bateaux se dirigent vers Lorient en raison d'une tempête à venir. Malgré son forfait pour la Transat Jacques Vabre 2023, Charlie Dalin participe au départ pour assurer sa qualification pour le Vendée Globe 2024. Lire la suite ⮕

Alerte orange aux crues et vagues-submersion dans cinq départements françaisCinq départements du Grand Ouest, du Nord et de l'Est de la France ont été placés en vigilance orange en raison des risques de crues et de vagues-submersion. Des consignes de précautions ont été données par Météo-France pour les habitants concernés. Lire la suite ⮕

L'actualité des 49 dernières heures résumée en cinq pointsRésumé des événements des dernières 49 heures, incluant la situation à Gaza et le décès de Matthew Perry Lire la suite ⮕