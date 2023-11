Allemagne: cinq ouvriers décédés dans un accident de chantier à Hambourg

Cinq ouvriers sont morts après l'effondrement d'un échafaudage dans un chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l'Allemagne, a indiqué ce lundi 30 octobre un porte-parole des pompiers. Plusieurs personnes sont portées disparues et les causes de l'accident sont encore inconnues, a-t-il ajouté.

700 ouvriers évacués L'accident s'est produit dans la Hafencity, un énorme chantier de réaménagement d'une ancienne partie du port de Hambourg. Selon le quotidien populaire Bild, l'échafaudage s'est écroulé au Westfield Hamburg-Überseequartier, un nouveau complexe commercial, résidentiel et de loisir qui doit aussi inclure un nouveau terminal pour bateaux de croisière.

Allemagne : cinq ouvriers tués et plusieurs disparus dans un accident de chantier à HambourgCinq ouvriers sont morts après l’effondrement d’un échafaudage dans un chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l’Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues Lire la suite ⮕

Allemagne: cinq ouvriers meurent dans un accident de chantierCinq ouvriers sont morts après l’effondrement d’un échafaudage sur un important chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l’Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues, a indiqué lundi un porte-parole des pompiers. Lire la suite ⮕

Après plusieurs incidents, Cruise suspend ses robotaxis partout aux États-UnisCruise, la filiale de conduite autonome de General Motors, a mis en pause toutes ses activités de robotaxis aux États-Unis. Une décision qui intervient après la suspension de ses permis par le département californien de la sécurité routière (DMV), à la suite d'une série d'incidents impliquant des piétons. Lire la suite ⮕

La guerre entre Israël et le Hamas fait plusieurs victimes palestiniennesLa guerre entre Israël et le Hamas a entraîné la mort de plusieurs civils palestiniens au cours des derniers jours. Cinq Palestiniens ont été tués lors d'affrontements avec l'armée israélienne, dont deux dans le camp de réfugiés d'Askar à Naplouse. D'autres incidents ont eu lieu à Beit Rima, Dheisheh et Tamoun. Lire la suite ⮕

Incident à l'aéroport de Makhatchkala : plusieurs blessés et fermeture de l'aéroportSuite à l'incident survenu à l'aéroport de Makhatchkala, plusieurs personnes ont été blessées et reçoivent une assistance médicale. Les forces de l'ordre russes sont intervenues pour mettre fin à l'incident. L'aéroport a été fermé et les vols ont été redirigés. La situation est sous contrôle mais l'aéroport restera fermé jusqu'au 6 novembre. Lire la suite ⮕

Incidents avant le match OM-OL : plusieurs questions en suspensAprès l'annonce de la décision de ne pas disputer le match opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir, plusieurs questions restent en suspens. D'autant que les incidents - des cars caillassés, Fabio Grosso et un membre de son staff blessés - ont eu lieu en dehors du stade. Ce qui risque encore de complexifier la suite de cette affaire. Lire la suite ⮕