Aliou Cissé revient sur la déception de la dernière CAN et parle de l'avenir de la sélection sénégalaise

Evènement ! Le sélectionneur du Sénégal était de passage dans les locaux de RMC. Lors de cet entretien mené par Fabrice Hawkins, Aliou Cissé revient sur la déception vécue lors de la dernière CAN, sur son émotion après la victoire des Lions de la Teranga en 2022, l'avenir de la sélection avec une nouvelle génération qui émerge, le dossier des binationaux... Aliou Cissé réagit également à l'actualité du PSG, son ancien club pour qui il garde une affection particulière.

