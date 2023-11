Alexandra prépare un guide pour explorer Cherbourg avec son chien

Cela fait 8 ans qu’Alexandra, de Cherbourg (Manche), et Kinaï, son chien, explorent ensemble la Normandie. C’est d’ailleurs son ami à quatre pattes qui lui a donné envie de sortir et partir à l’aventure. Depuis l’été 2022, elle réunit le résultat de ses escapades et de ses recherches dans des guides.Parcourir les grands espaces de la Normandie avec son chien

Après un DUT commerce, Alexandra devient assistante administrative, un métier sédentaire qui correspond alors à sa personnalité plutôt calme. Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Kinaï dans sa vie, une boule d’amour qui a besoin d’air et de grands espaces.

Au fil des ans, elle se rend compte qu’il n’est pas évident de savoir où aller se promener avec lui, où c’est autorisé mais surtout où c’est pratique : ombre, point d’eau, poubelle ! Elle décide de réunir les informations qu’elle récolte au fur et à mesure dans un premier guide sur le Calvados avec son chien qu’elle auto-publie en juin 2022.Il sera suivi d’un guide plus général sur toute la Normandie. headtopics.com

Revenue ici en mars dernier, Alexandra redécouvrir la ville de son enfance, cette fois -ci avec Kinaï. Elle se lance dans la rédaction d’un nouveau guide qui verra le jour d’ici quelques semaines : le city-guide de Cherbourg avec son chien ! Dans ce guide seront cumulés des mois de recherche et de vérification des informations directement sur le terrain.

Parmi ses lieux favoris pour le moment, on peut retrouver le vallon sauvage, le parc de la fauconnière, et un peu plus loin, la lande Saint-Gabriel. Mais elle n'a pas terminé de tout explorer...D'autres projets pour les prochains mois ! headtopics.com

Alexandra prépare deux autres guides en parallèle. La Manche avec son chien est prévu pour le printemps 2024, mais avant, elle compte publier le Guide du D-day avec son chien en début d'année. La jeune femme compte y proposer un itinéraire bis, loin de la foule pour découvrir les plages et musées du débarquement avec son chien et en toute quiétude.Retrouvez les guides au format numérique ou papier sur le site : toutourismenormandie.

