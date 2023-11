Alex De Minaur en direct : ATP Paris Tennis en live stream

Les fans peuvent retrouver les dernières informations de tennis, les interviews, les analyses de nos experts et les vidéos. Suivez tous les tournois de tennis les plus importants de la saison, notamment Roland-Garros et l'US Open. Suivez Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Iga Swiatek et tous les meilleurs joueurs de tennis du moment. Regardez vos joueurs préférés se défier.

Regarder Alejandro Davidovich - Ben Shelton en direct : ATP Paris Tennis en live streamATP1000 | Pariisi | 1.kierros Lire la suite ⮕

Gaël Monfils, avant le Rolex Paris Masters : « À Paris, il y a toujours quelque chose en plus »Gaël Monfils compte sur la « magie de Paris », au Rolex Paris Masters, pour « kiffer » la fin d'une saison très particulière, sans se projeter sur 2024 et les JO de Paris. Lire la suite ⮕

Félix Auger-Aliassime remporte l'ATP 500 de Bâle pour la deuxième année consécutiveAuteur d'une saison décevante, Félix Auger-Aliassime remporte son 5e titre en carrière en battant Hubert Hurkacz lors de l'ATP 500 de Bâle. Cette victoire lui permet de se remettre sur de bons rails avant 2023. Lire la suite ⮕