Alès : une grue à haute portée pour le futur éclairage de la cathédrale

Ce lundi matin, autour et sur la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès, c’est une opération annoncée, et à grand spectacle, qui attirait les regards des passants.

Une grue, des établissements Lafont, était le clou d’un show aérien, puisqu’elle transportait les différents matériaux destinés à la future mise en lumière de l’édifice. Le grutier était assisté des personnels des établissements Spie qui doivent procéder à l'installation des projecteurs nouvelle génération.

