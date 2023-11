Alerte volcanique à Grindavik, Islande

L'Islande est en alerte générale. Une zone autour de la ville de Grindavik, 4000 habitants, au sud-ouest de cette île entièrement volcanique, a de très fortes chances de vivre une ou plusieurs éruptions volcaniques dans les prochains jours. Parfaitement anticipées par les autorités, ces dernières devraient être sans danger pour la vie des Islandais.

Il ne devrait pas non plus y avoir trop de répercussions sur l'environnement ou sur le trafic aérien, comme cela avait été le cas en 2010, avec l'éruption de l'Eyjafjöll. En revanche, le risque de voir la ville détruite n'est pas nul. On fait le point sur ce qu'il se passe vraiment, en cette mi-novembre 2023, à Grindavik, Island

:

