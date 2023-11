Alerte orange aux crues dans le Boulonnais

La situation est toujours très sensible dans le Boulonnais. La Liane est toujours en alerte orange aux crues. « De nouvelles pluies touchent actuellement le bassin de la Liane, elles vont s'intensifier dans l'après-midi avec des averses régulières donnant des cumuls importants qui vont relancer la crue. Le nouveau pic de crue arrivera dans la soirée à l'amont du tronçon », détaille Vigicrues dans son nouveau bulletin

. Il y a donc un réel risque ce samedi mais inférieure au niveau de vendredi selon les prévisions de Vigicrues. Les niveaux de la Liane sont actuellement bas. « Le niveau à Wirwignes est à 0.99 m ce 4 novembre à 8 h. Le niveau à Isques est à 2.16 m ce 4 novembre à 8 heures.

