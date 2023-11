Alerte de l'ONU sur la quantité de sable et de poussière rejetée dans l'atmosphère

Chaque année, environ 2 milliards de tonnes de sable et de poussière sont rejetées dans l’atmosphère par des tempêtes exacerbées par le changement climatique, soit le poids de 350 grandes pyramides égyptiennes, alerte mercredi l’ONU. Les conséquences sont immenses, notamment pour la santé.

«problème sous-estimé et aujourd’hui considérablement plus fréquent dans certaines régions du monde, sachant qu’au moins 25% du phénomène est attribué aux activités humaines», la CNULCD, dont l’origine remonte au sommet de la Terre de Rio en 1992, comme celles sur le climat et la biodiversité, chacune des trois organisant ses désormais célèbres COP. L’avertissement intervient à deux semaines de l’ouverture de la COP28 sur le climat et alors que se tient cette semaine une réunion du Comité d’examen pour la mise en œuvre de la CNULCD à Samarcande, en Ouzbékistan. Car les deux sujets sont en partie lié

