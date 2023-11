Alerte aux inondations dans le Pas-de-Calais

Le département, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record mardi et des précipitations intenses jeudi et vendredi, sera placé lundi en vigilance jaune pluie inondation, vents violents et vagues-submersion.

Malgré 48 heures d’accalmie et la décrue progressive des cours d’eau, la situation reste tendue dans le Pas-de-Calais avec la reprise des précipitations dans la soirée, qui devraient monter en intensité jusqu’à mardi, la situation reste « préoccupante » dans le Pas-de-Calais ce dimanche 12 novembre, avec la reprise des précipitations dans la soirée, qui devraient monter en intensité jusqu’à mardi, faisant courir le risque de nouvelles inondations. « La journée de mardi pourrait être marquée par des pluies importantes et plus intenses, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les cours d’eau », a souligné la préfecture dans un point de situation en soirée. Dans ce contexte, elle a décidé de maintenir fermé lundi et mardi les crèches et établissements scolaires -jusqu’aux lycées- de 279 communes du départemen

RTLFRANCE: Pendant l'accalmie, les habitants du Pas-de-Calais retournent chez eux et constatent les dégâtsCertains habitants du Pas-de-Calais profitent de l'accalmie pour s'équiper de vêtements adéquats. D'autres constatent les dégâts.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LE_FİGARO: Les pluies reviennent dans le Pas-de-Calais, mettant à mal l'amorce de décrueAlors que la vigilance rouge vient d’être levée dans le département, ce nouvel épisode pluvieux, annoncé ce dimanche soir, peut mettre à mal l'amorce de décrue.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Les inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais en huit points de situationTour d’horizon des zones les plus fortement touchées par les inondations et bilan ce samedi 11 novembre au soir.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

BFMTV: Inondations dans le Pas-de-Calais: le restaurant étoilé La Grenouillère sous les eauxLe chef du restaurant a partagé sur Instagram des photos de son établissement, frappé par les inondations.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LOBS: Décrue des rivières dans le Pas-de-Calais après les inondationsLe département est confronté à de fortes intempéries et des inondations depuis plusieurs jours, mais vit une accalmie ce samedi. Seule l’Aa, rivière sur laquelle un pic est encore attendu dans la journée, a été maintenue en vigilance rouge par Vigicrues.

La source: lobs | Lire la suite »