Alerte au (faux) colis piégé à Pôle Emploi

Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers de la caserne de Muret-Massat et les gendarmes locaux ont bientôt été rejoints par une équipe de démineurs toulousains. Après avoir sécurisé le lieu et évacué une cinquantaine d’agents de tout l’immeuble, les forces de l’ordre n’ont pu que constater que ledit paquet ne renfermait que des courriers ordinaires.

