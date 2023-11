Alcoolisé, il provoque un accident sur la zone Louis-Delaporte près de Dieppe

Vendredi 27 octobre 2023, il est 7 h 45 quand la police nationale de Dieppe (Seine-Maritime) se rend sur la zone Louis-Delaporte à Rouxmesnil-Bouteilles.Un accident de la circulation vient de se produire et perturbe la circulation sur la Route départementale 154.Trois véhicules impliquésSur place, les forces de l'ordre trouvent trois véhicules arrêtés sur le bas-côté. Une Renault Megane, une BMW et un poids lourd.

Enfin, d'après le chauffeur du poids lourd, lui assure que c'est la BMW qui s'est déportée et qui a percé son réservoir. Les policiers constatent que le chauffeur de la BMW, un homme de 25 ans, sent l'alcool. Ils décident de lui faire passer un test de dépistage qui est positif à l'alcool à raison d'un gramme par litre de sang.

