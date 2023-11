Alan Wake II : la polémique autour du tout dématérialisé

s’accorde les faveurs de la presse, mais aussi du public avec un titre aussi dérangeant que techniquement bluffant. Mais sur les réseaux, le titre pose problème depuis quelques jours pour une tout autre raison que son contenu. En effet, Remedy a choisi de ne sortirqu’en format dématérialisé, laissant tomber les boites de jeux chères au cœur de nombreux joueurs.

Outre l’argument de la préservation des biens culturels en format physique, le passage au tout dématérialisé dérange, en France plus que dans d’autres pays. On le voit depuis la sortie d’qui fait émerger une polémique grandissante autour du “tout digital”. Dans le secteur professionnel du jeu vidéo, certains testeurs se refusent même à alimenter cette machine numérique en ne se procurant pas le dernier titre de Remedy.

Alan Wake II a beau avoir de très belles premières critiques, j'ai pris la décision de ne pas me le procurer, ni même de le mettre en avant. La raison est simple : l'éditeur n'a pas voulu le sortir en physique volontairement, avec des excuses très…discutables. Pas de version… headtopics.com

La question de la digitalisation des divertissements est au cœur de plusieurs problématiques. Non seulement sur la portée culturelle des jeux vidéo, mais aussi sur la pertinence des consoles et autres plateformes de jeu physiques ou encore sur le rôle des joueurs dans l’économie vidéoludique. Pourtant, sur le papier, il ne semble pas y avoir débat.

