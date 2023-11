Alan Wake 2 : une rupture technologique dans l'industrie du jeu vidéo sur PC

04/11/2023 10:52:00 Clubic 2 min.

13 ans après Alan Wake, sa suite tant attendue est disponible depuis quelques jours. Le jeu de Remedy a fait carton plein avec une note de 89/100 sur Metacritic, mais surtout une version PC à la pointe de la technologie, qui pourra mettre à genoux votre. Depuis que le jeu vidéo sur PC existe, certains titres marquent une rupture technologique, et poussent l'industrie en avant. Cyberpunk 2077 en était un, mais Alan Wake 2 est le nouvel étalon. On décrypte. N'ayant pas reçu le jeu à temps, nous ne vous proposerons pas de test d'Alan Wake 2 sur Clubic. Par contre, nous nous sommes penchés sur la technique et allons tâcher de vous expliquer pourquoi Alan Wake 2 met sur le carreau les propriétaires de configurations pas si anciennes que ça. En effet, il faudraune GeForce RTX 2000 ou une Radeon RX 6000 pour lancer le jeu dans des conditions correctes. Nous vous proposerons des conseils pour optimiser au mieux les performances de votre jeu.Carte graphique : GeForce RTX 2060 ou Radeon RX 6600 ;Carte graphique : GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 6600 XTCarte graphique : GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 6600 XTCarte graphique : GeForce RTX 4070 ou Radeon RX 7800 XTCarte graphique : GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 6800 XTPour jouer à Alan Wake 2 sur PC, rappelons qu'il faut une carte graphique moderne qui prend en charge le, techique permettant d'économiser des ressources en réduisant la qualité de certains éléments peu visibles à l'écran