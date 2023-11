Alan Wake 2 : la nouvelle référence visuelle de l’industrie vidéoludique

Il se sera fait attendre, mais c’est pour mieux briller à son retour. Alan Wake 2 est arrivé fin octobre et il est déjà couvert d’éloges, 13 ans après la sortie du premier volet imaginé par Remedy Entertainment. Premier pari réussi d’Epic Games en tant qu’éditeur, Alan Wake 2 figure parmi les six heureux élus qui espéreront succéder à Elden Ring, le 7 décembre prochain lors des Game Awards, en tant que jeu vidéo de l’année.

Et il s’impose même comme la nouvelle référence visuelle de l’industrie vidéoludique. Ses premiers trailers avaient bluffé les joueurs et observateurs avec leur réalisme à couper le souffle, au mêlant allègrement cinématiques et images du jeu sans que l'on ne voie la différence. Et cela a une explication très claire: le jeu de survival-horror profite des avancées technologiques développées par Nvidia pour rendre les jeux encore plus beaux et fluides sur PC. Une mise en lumière encore plus réaliste Car le fabricant de cartes graphiques et spécialiste de l’IA a intégré au moteur Northlight Engine conçu par Remedy ses technologies de full ray tracing, le DLSS





