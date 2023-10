Akira est à la fois cheval et comédien : il prépare son spectacle à Bordeaux avec Bertrand Bossard

Akira est à la fois cheval et comédien : il prépare son spectacle à Bordeaux avec Bertrand BossardL’artiste et le pur-sang lusitanien sont en résidence à la Méca de Bordeaux, où ils préparent leur quatrième et dernier spectacle ensemble : « Plusieurs »ous les Bordelais connaissent la silhouette blanche de la Maison de l’économie créative et de la culture de la région Nouvelle-Aquitaine (Méca), au bord de la Garonne.

Il y a certes un cheval sur scène. Pour autant, « Plusieurs » n’est pas un spectacle équestre, mais du théâtre. Chaque acteur se nourrit du jeu de l’autre. « Ma relation avec Akira m’a permis d’évoluer. Avant j’étais un cavalier sportif. Le cheval était un ‘‘outil’‘. Akira m’a rappelé qu’il était un être, que la relation devait aller dans les deux sens. Notre problème, c’est que les humains n’ont plus d’empathie.

Aujourd’hui, « l’outil » est devenu « un ami ». Et plutôt que de « dresser », Bertrand Bossard préfère parler « d’apprivoiser « – « Si tu veux un ami, apprivoise-moi », disait un renard célèbre. Leur complicité est à son zénith : pour la première fois et dernière fois, ils ont le même âge : Bossard, 56 ans. Akira, 18 et demi. Une année de cheval en vaut trois d’homme. headtopics.com

« Plusieurs » à la Méca de Bordeaux, les 2 et 3 novembre à 20 heures. Durée : 1 h 10. 10 euros. Le spectacle est labellisé Olympiades culturelles. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

