Airbnb dehors! Le quartier du Panier à Marseille se mobilise contre les locations de courte durée

" Airbnb dehors!": le slogan en lettres noires se répète sur les façades pastel du Panier, plus vieux quartier de Marseille mais aussi, envers du décor, épicentre des locations type Airbnb , de moins en moins tolérées par des habitants confrontés au fléau du mal-logement.

Depuis quelques années, ce quartier populaire est devenu, avec le Vieux-Port, l'autre carte postale de Marseille , avec son entrelacs d'escaliers et venelles escarpées et ses placettes fleuries reconstituées en studio pour "Plus belle la vie", plus long feuilleton jamais produit en France. Selon la mairie, Marseille compte 12.000 logements sur les plateformes de location de courte durée, un marché dominé à plus de 80% par Airbnb . "En valeur absolue, ce n'est pas si énorme pour une ville qui fait 2,5 fois Paris en superficie", concède Patrick Amico, adjoint au Logement. "Notre problème, c'est l'hyperconcentration sur un petit nombre de sites, le Panier en premier lieu, où plus de 10% des logements sont dévolus à la location de courte duré





Lire la suite: BFMTV » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

BFMTV: Panier des BFM: une légère hausse des prix de 0,25% à MarseilleVIDÉO - Le prix du Panier des BFM a légèrement augmenté de 0,25% à Marseille.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LEHUFFPOST: « The White Lotus » saison 3 annoncée comme « plus longue, plus grande, plus folle »Le créateur Mike White s’est dit « super excité » pour la prochaine saison de la série de HBO, qui doit se situer en Thaïlande.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

BFMTV: De plus en plus de cadres sont prêts à changer d'entreprise pour gagner plusDans un marché de l'emploi en forte tension, la rémunération s’affirme comme la principale motivation à quitter son employeur, selon une étude de l'Apec.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LEHUFFPOST: « Plus belle la vie » sur TF1 sera renommée « Plus belle la vie, encore plus belle »La série diffusée sur France 3 jusqu’en 2022 fait peau neuve, et va même changer de nom pour son passage sur la première chaîne.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

LAPROVENCE: Rachel, 17 ans, prostituée dans un Airbnb à Marseille par deux de ses 'amis'Retrouvez l'actualité de votre région avec votre quotidien décliné en éditions locales

La source: laprovence | Lire la suite »

BFMTV: Fermeture du métro à 21h30 à Marseille: quelles conséquences sur les commerçants?VIDÉO - Guillaume Sicard, président de la Fédération Marseille centre, était l'invité de BFM Marseille Provence.

La source: BFMTV | Lire la suite »