'Airbnb dehors !' : le slogan en lettres noires se multiplie sur les façades pastel du Panier, plus vieux quartier de Marseille mais aussi épicentre des locations type Airbnb. Ces dernières sont de moins en moins tolérées par les habitants du quartier, qui sont confrontés au fléau du mal-logement.

Depuis quelques années, le Panier est devenu, avec le Vieux-Port, l'autre carte postale de Marseille, avec son entrelacs d'escaliers et venelles escarpées et ses placettes fleuries reconstituées en studio pour Plus belle la vie, plus long feuilleton jamais produit en France. Selon la mairie, Marseille compte 12 000 logements sur les plateformes de location de courte durée, un marché dominé à plus de 80% par Airbnb. 'En valeur absolue, ce n'est pas si énorme pour une ville qui fait 2,5 fois Paris en superficie', concède Patrick Amico, adjoint au logement. 'Notre problème, c'est l'hyperconcentration sur un petit nombre de sites, le Panier en premier lieu, où plus de 10% des logements sont dévolus à la location de courte duré





🏆 31. laprovence » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Dangereux pour les promeneurs comme pour les automobilistes' : les sangliers, nouveau fléau à Marseille ?Les suidés prennent leurs aises tout près des habitations. En cause, leur nourrissage qui est pourtant interdit.

La source: laprovence - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

Panier des BFM: les courses les moins chères sont en AlsaceVIDÉO - Le panier de courses le moins cher de France est en Alsace cette semaine. Ce sont les plus fortes baisses constatées dans la région depuis le 26 septembre 2023.

La source: BFMTV - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

'Ils ont payé l'accumulation de fautes': Eric Di Meco et Florent Germain reviennent sur la rencontre OGC Nice-OMVIDÉO - Les chroniqueurs de Virage Marseille reviennent sur la rencontre Nice-Marseille.

La source: BFMTV - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

Panier des BFM: une légère hausse des prix de 0,25% à MarseilleVIDÉO - Le prix du Panier des BFM a légèrement augmenté de 0,25% à Marseille.

La source: BFMTV - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

La source: lequipe - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »