Air : le groupe français pionnier des musiques électroniques célèbre les 25 ans de son premier album

Qu’est-ce qui fait d’un album une œuvre culte ? Une innovation musicale sans précédent ? Une identité visuelle et auditive reconnaissable en un instant ? Une manière d’influencer de nouvelles générations d’artistes ? Moon Safari, premier album du duo versaillais Air, regroupe toutes ses qualités – et bien d’autres encore.

Sorti en 1998, il a placé le groupe en première ligne d’une génération de musiciens français électroniques, à l’instar de Daft Punk, Sébastien Tellier ou encore Étienne de Crécy. Aujourd’hui, alors que le groupe s’était séparé en toute discrétion après la sortie de son dernier album en 2014, Music for Museum, il s’apprête à repartir en tournée pour célébrer les 25 ans de son premier long-format. Air, un groupe pionnier des musiques électroniques en France Après quelques dix années d'activité, le duo, composé de Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel, se sépare sans vraiment l’annoncer, leurs deux routes prenant naturellement des chemins opposé





🏆 3. VogueFrance » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Action Nicolas Miguet et Associes | Cours Action Nicolas Miguet et Associes Bourse ParisCours de l'action Nicolas Miguet et Associes SA en direct, y compris prix actions Nicolas Miguet et Associes SA (NEWS), cotation et valeur Nicolas Miguet et Associes en bourse Paris et bien plus encore.

La source: InvestingFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

'Nicolas reviens' : la déclaration d'amour de Carla Bruni pendant l'absence de Nicolas SarkozyCarla Bruni s'ennuie de son mari Nicolas Sarkozy, en voyage. Alors, elle a décidé de lui faire passer un petit message grâce à son compte Instagram, et un tee-shirt original.

La source: Midilibre - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Jean-Philippe Tanguy (RN) estime que Nicolas Sarkozy 'a ruiné la France'VIDÉO - Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, est l’invité de BFMTV-RMC ce jeudi.

La source: BFMTV - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Viols de Mazan : Nicolas et ses milliers de photos, Jean-Pierre faisait violer sa femme...À l'hiver 2024, la cour criminelle de Vaucluse jugera une cinquantaine d'accusés soupçonnés d'avoir violé une femme livrée endormie par son époux à Mazan, pendant dix ans

La source: laprovence - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Nicolas Doze face à Jean-Marc Daniel : Faut-il contrôler le prix de l'électricité ?VIDÉO - Ce mardi 26 septembre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Doze sont revenus sur l'intérêt d'encadrer le prix de l'électricité. Cette chronique est à voir ou écouter du lundi au vendredi dans Good Morning Business, présentée par Laure Closier et Christophe Jakubyszyn sur BFM Business.

La source: BFMTV - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Décès de Jean-Pierre Elkabbach: 'C'était un personnage exceptionnel à imiter', se souvient Nicolas CanteloupVIDÉO - Du lundi au jeudi, Laurent Ruquier et Julie Hammett vous donnent rendez-vous pour 'Le 20H de Ruquier', un rebond et des débats sur les grands thèmes de l'actualité de la journée. Au programme ce mercredi, le décès du journaliste Jean-Pierre Elkabbach.

La source: BFMTV - 🏆 3. / 98 Lire la suite »