Ain: le parc des Oiseaux aux couleurs d'Halloween

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Comment aider les oiseaux en hiver avec des cônes de graisse et de grainesPréparez des petits cônes composés de graisse et de graines pour aider les oiseaux à affronter l'hiver. Une recette facile et économique pour nourrir les mésanges, rouges-gorges et merles. Lire la suite ⮕

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕

Le lierre, un allié précieux pour les arbres et les oiseauxLe lierre protège les arbres des attaques des chevaux et sert d'abri aux oiseaux. Il illumine le jardin en hiver et laisse les murs intacts lorsqu'il s'affaisse. Lire la suite ⮕

La disparition alarmante des oiseaux en EuropeDepuis 1980, 800 millions d’oiseaux ont disparu en Europe. Les principales causes de ce déclin sont le modèle agricole intensif, le réchauffement climatique et l'urbanisme bétonné. Le braconnage est également une cause majeure. Lire la suite ⮕

Ain : disparue depuis un mois, une chienne sauvée des égouts par les pompiersUne chienne de race teckel a été retrouvée par les pompiers au fond des égouts à Ornex (Ain), ce dimanche 29 octobre. L'animal avait disparu depuis le 17 septembre dernier. Lire la suite ⮕

[SPOILER] - Découvrez les premières images d'Halloween à l'institut !C'est Halloween à l'institut ! Kelly et Malik sont déjantés. De son côté; Thibault sert une potion mortelle à ses amis… Kelly a une idée : un concours de costume ! Alors qu'elle prend un selfie pour lancer le challenge, un détail glaçant sur la photo, attire l'attention de Lionel… Spoiler de l'épisode 785 d'Ici tout commence. Lire la suite ⮕