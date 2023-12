Aide financière pour l'installation d'un thermostat connecté

Si vous souhaitez réduire vos dépenses en adoptant un thermostat connecté à la maison, c'est possible, grâce à une aide financière proposée par le gouvernement, dans le cadre du « plan thermostat » en vigueur jusqu'à la fin de l'année prochaine., afin d'aider les Français à optimiser la gestion de la température de leur foyer.

Il propose ainsi, au travers du dispositif « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce », une aide pouvant aller jusqu'à 624 euros selon la taille du logement, valable depuis le 1décembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2024, pour l'installation d'un thermostat programmable connect





