Agriculture : que contient le projet de loi d'orientation agricole présenté au Conseil des ministres ?

Entourés des journalistes de la rédaction, Alexandre Le Mer et Ombline Roche accompagnent les lève-tôt pour un premier tour complet de l'actualité....Le projet de loi d’orientation agricole sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Un texte attendu depuis plus d'un an qui devra tenir compte des revendications, toujours vives, des agriculteurs.? À deux mois du scrutin, le sujet est toujours très présent.

Dans le même temps, le gouvernement ce mercredi sonAgriculture : que contient le projet de loi d'orientation agricole présenté au Conseil des ministres ? Frapper fort pour éteindre l'incendie et répondre à des revendications largement soutenues par les Français est l'ambition affichée par l'exécutif avec ce projet de loi d'orientation agricole. Mais le compte n'y est pas pour les syndicats. "On s'est carrément éloigné des priorités qui sont celles des agriculteurs, c’est-à-dire de vivre de leur métier avec un vrai reven

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Europe1 / 🏆 41. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pour un commissaire européen à l'agriculture françaisSeul un expert familier des enjeux de la ferme France serait à même de conduire la politique à la fois pragmatique et courageuse dont l'agriculture européenne a besoin, selon Olivier Babeau.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Villefranche-sur-Saône: des surveillants filmés en train de frapper un détenu, une enquête ouverteUn détenu placé à l'isolement a été filmé en train d'être tabassé par des surveillants au mois de février dernier. Deux agents pénitentiaires sont suspendus à titre préventif pour une durée d’un mois.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Finistère : Il reproche à sa conjointe de s’endormir avant de la frapper devant leur filleCet homme de 42 ans a été placé en détention provisoire, en attendant d’être jugé mardi devant le tribunal correctionnel de Brest

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

'Nous ne pouvons pas travailler' : plusieurs humanitaires accusent Israël de frapper délibérément les ONGL'armée israélienne a indiqué ce mardi qu'elle allait ouvrir 'une enquête' pour déterminer les circonstances de la frappe qui a tué sept membres de l'ONG américaine World Central Kitchen dans la bande de Gaza. Des responsables humanitaires accusent Israël de frapper délibérément les ONG.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Choc en Espagne après la diffusion d’une vidéo montrant des policiers frapper des migrantsLe maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a tenu à soutenir les policiers « jusqu’à preuve » de leur culpabilité

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Equipe de France : Henry veut Mbappé, Griezmann et Giroud pour les JO !Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France aux JO, entend bien frapper fort !

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »