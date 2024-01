Agriculteurs en colère et circulation : où seront les principaux points de blocage mercredi dans le Sud-Ouest ?

La mobilisation paysanne ne va pas faiblir ce mercredi 24 janvier, et la circulation routière devrait être perturbée sur de nombreux axes de la région. Parti d’Occitanie, le mouvement ne cesse de faire tache d’huile. En Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs du Lot-et-Garonne ont été les premiers à se mobiliser en début de semaine et tous les départements de la région sont désormais concernés.

Ce mercredi 24 janvier, les manifestations seront nombreuses, avec des barrages plus ou moins filtrants organisés sur des axes de circulation très fréquentés, notamment les autoroutes A62, A63, A64 et, c’est la nouveauté du jour, A10. Attention, l’afflux d’engins agricoles pourrait également, ça et là, engendrer de multiples encombrements sur le réseau routier secondaire. Après deux jours d’expectative, les jeunes agriculteurs et la FNSEA de Gironde appellent à leur tour à la mobilisation. Et ça devrait commencer « aux aurores », sur la rocade de Bordeaux





