Agression violente d'une collégienne à Montpellier

L'agression ultra-violente de la collégienne âgée de 12 ans, alors qu'elle venait de quitter le collège Arthur Rimbaud, à Montpellier , ce mardi 2 avril 2024 émeut jusqu'au président de la République, tandis que la ministre de l'Éducation annonce l'ouverture d'une enquête administrative, avec les conclusions rendues dans huit jours. Métropolitain a révélé cette affaire dès ce mercredi 3 avril 2024 qui bouleverse le pays, depuis.

Mardi vers 16h, l'élève a été pourchassée, puis rejointe et rouée de coups à terre au niveau d'un arrêt de bus de la cité Mosson-la Paillade alors qu'elle courait pour se réfugier au domicile de sa mère, après avoir quitté le collège situé entre Celleneuve et Pierrevives, au niveau du Parc 2 000. La famille et des témoins ont toujours indiqué que les auteurs étaient une quinzaine, ce que dément le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bélargen

Agression Collégienne Montpellier Enquête Violente

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Après l'agression d'une collégienne à Montpellier, une enquête administrative pour éclaircir les faitsDeux jours après l'agression d'une adolescente de 14 ans devant son collège à Montpellier, la ministre de l'Education nationale Nicole Belloubet a annoncé jeudi une enquête administrative dans l'établissement, prévenant que son 'bras ne tremblera pas' si des fautes ont été commises.'Evidem...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Après l'agression d'une collégienne à Montpellier, une enquête administrative pour éclaircir les faitsDeux jours après l'agression d'une adolescente de 14 ans devant son collège à Montpellier, la ministre de l'Education nationale Nicole Belloubet a annoncé jeudi une enquête administrative dans l'établissement, prévenant que son 'bras ne tremblera pas' si des fautes ont été...

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Après l’agression d’une collégienne à Montpellier, une enquête administrative pour éclaircir les faitsDeux jours après l’agression d’une adolescente de 14 ans devant son collège à Montpellier, la ministre de l’Education nationale Nicole Belloubet a annoncé jeudi une enquête administrative dans l’établissement, prévenant que son « bras ne tremblera pas » si des fautes ont été commises.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Agression d’une collégienne à Montpellier : Nicole Belloubet lance une enquête administrative« Je puis vous assurer que mon bras ne tremblera pas », promet la ministre de l’Education nationale, qui va « donner huit jours de travail » à une mission d’inspection afin de faire la lumière sur l’agression de Samara

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Une jeune fille blessée dans une agression devant un collège à MontpellierGravement blessée, la jeune fille est sortie du coma et sera entendue jeudi. Une mineure de 14 ans scolarisée dans le même établissement a été interpellée et reconnait avoir porté des coups. Deux autres mineurs ont également été arrêtés. L'agression est liée à du harcèlement scolaire.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

À Montpellier, une adolescente dans le coma après une agression devant son écoleLes jours de l’adolescente de 13 ans, toujours dans le coma et souffrant d’une hémorragie cérébrale, ne sont plus en danger.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »