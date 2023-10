Agnès Sorel, la maîtresse du roi Charles VII, a-t-elle été empoisonnée au mercure ?

Les restes d’Agnès Sorel reposent à Loches. Ils ont été analysés en 2004. (Photo : Bastenbas sur Commons Wikimedias)Correspondance, Nicolas MONTARD.

C’est l’un des cold cases les plus vieux de l’histoire. Début 1450, la maîtresse de Charles VII meurt d’un « flux de ventre ». Plus d’un demi-millénaire plus tard, la science a démontré qu’Agnès Sorel a surtout été victime d’un surdosage de mercure. Reste à savoir si c’était volontaire… Troisième épisode de notre série sur les morts célèbres de notre Histoire.

, Agnès Sorel, sa maîtresse, enceinte de sept mois, arrive à l’abbaye de Jumièges, près de Rouen (Seine-Maritime). La jeune femme est exténuée d’avoir sillonné les routes de France à l’arrière des troupes. Dans le manoir de la Vigne, au Mesnil, mis à disposition par l’abbé de Jumièges, elle se plaint de maux de ventre. Dysenterie ou un flux de ventre ? En tout cas, il faut qu’elle accouche prématurément. headtopics.com

Pour comprendre ces interrogations, il faut déjà revenir sur la courte vie d’Agnès Sorel. Celle qui fut demoiselle d’honneur d’Isabelle Ide Lorraine est la maîtresse officielle du roi Charles, 47 ans, depuis sept ans. Trois filles – reconnues – sont nées de cette union.

Issue de la petite noblesse picarde, elle tient à se démarquer de ses rivales en imposant le décolleté épaules nues à la cour et en accrochant diamants et bijoux à ses cheveux blond cendré. Elle se colore les lèvres, s’épile les sourcils et cheveux, de quoi souligner, à l’aide de fard, son teint d’albâtre. headtopics.com

