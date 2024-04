Agent municipal surpris en train de dégrader des affiches politiques

Cet agent municipal pensait sûrement être passé inaperçu. Mais il a été surpris par un sympathisant du Rassemblement national lors d’un acte malveillant. L’histoire est remontée aux oreilles du, Dylan Lemoine, qui a interpellé le maire de Saint-Malo. Le responsable relate : « Le lundi 25 mars 2024, un employé municipal a utilisé son temps de travail et le matériel municipal pour dégrader des affiches politiques collées sur un panneau d’affichage libre.

La peinture au pistolet utilisée pour le marquage au sol a été employée pour recouvrir« un acte préoccupant qui entache la liberté d’expression et la neutralité du service public »« reconnaît les faits. Il s’agit de l’initiative isolée d’un agent municipal. »« Il sera décidé de la sanction la plus appropriée »,Un rappel a également été fait à tous les agents pour leur demander de« Je sais ce qu’est une campagne électorale et j’ai collé beaucoup d’affiches dans ma vi

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le skipper Thibaut Vauchel-Camus doublement à l’écran, le 12 mars 2024, à Saint-MaloLe vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2023 est à l’affiche de deux documentaires portés par le projet Défi Voile solidaires en peloton, luttant contre la sclérose en plaques. Ces films seront diffusés le 12 mars 2024, à Saint-Malo.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Les impressionnantes photos des grandes marées ce mardi 12 mars à Saint-MaloC'était la plus importante marée de l'année mardi 12 mars 2024 à Saint-Malo, avec un coefficient de 117. Le marégraphe de Saint-Malo annonce une hauteur d'eau de 13,60 m ce matin.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Saint-Malo : l'enseigne britannique Superdry a fermé ses deux boutiquesC'en est fini pour l'enseigne britannique Superdry à Saint-Malo. Les 2 boutiques, Intra-Muros et à Cézembre, ont fermé. Plusieurs magasins de la marque ont fermé en France.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

A Saint-Malo, le second cargo de Grain de Sail met les voilesLe second cargo à voile de l'entreprise bretonne Grain de Sail a quitté le port de Saint-Malo, ce vendredi 15 mars, direction l’Amérique. Un symbole pour la décarbonation du transport maritime.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Malvoyant, il s’apprête à embarquer pour la Transat Québec Saint-MaloJoël Paris, malvoyant et skipper devrait embarquer dans trois mois pour la Transat Québec Saint-Malo. En attendant le départ, il s’est rendu, ce mercredi13 mars 2024 dans le laboratoire de son sponsor Essilor qui lui fabrique...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Ces terribles histoires de chiens et de chats maltraités, sauvés à Saint-MaloUne chienne énorme, un chien au regard de fou, le chat 'Skip' retrouvé dans une machine à laver, etc. Récits de sauvetage menés par la SPA de Saint-Malo.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »