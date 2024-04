Agent communal de Maltot prend sa retraite après 46 ans de service

Après 46 ans d'activité, Jocelyne Le Bordais, agent communal de Maltot, au sud de Caen (Calvados), a fait valoir ses droits à la retraite. Elle a cessé son activité le 31 janvier 2024.La mairie avait invité les habitants de la commune à saluer les 13 années de service de Jocelyne Le Bordais en charge de l'agence postale, le vendredi 22 mars 2024.'Il faut s'adapter aux besoins des administrés'Jocelyne était à temps partiel à Maltot.

En complément, elle occupait une mission de 23 heures comme secrétaire à la mairie de Malherbe-sur-Ajon. Résidente d'Aunay-sur-Odon, elle partageait ses heures entre les deux communes et acceptait naturellement les contraintes géographiques que lui imposaient les deux fonctions.Il faut s'adapter aux besoins des administrés. J'ai eu la chance d'être entourée par des personnes bienveillante

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

JO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salarialeJO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salariale

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

France Espoirs - États-Unis EspoirsMatches amicaux espoirs 2023-2024, 25/03/2024

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Italie à suivre en direct, Tournoi de Tournoi des 6 nations 2024 (16/03/2024)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Galles et Italie (Tournoi des 6 nations 2024, 5e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Millennium Stadium (Cardiff) sera donné le samedi 16 mars à 15h15.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

France (F) en direct, Tournoi de Tournoi des 6 Nations (F) 2024 (30/03/2024)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Les tenues de compétition de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques dévoiléesEurosport vous dévoile les tenues des athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Horoscope du mercredi 13 mars 2024Signe par signe, retrouvez nos prévisions pour le mercredi 13 mars 2024

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »