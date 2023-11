Agbégnénou, Boukli, Buchard : l'élite du judo à la Sud de France Arena avant l'Arena du Champ de Mars

Si Clarisse Agbégnénou, quintuple championne d’Europe, sextuple championne du monde et double championne olympique, est assurée de défendre son titre en juillet à l’Arena du Champ de Mars, ce n’est pas le cas pour la grande majorité. "Les choix seront difficiles, anticipe Christophe Massina. Dans chaque catégorie, il y a parfois deux, voire trois athlètes qui peuvent prétendre à une place de titulaire.

